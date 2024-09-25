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Зарплата чиновників в Україні спочатку року зросла майже в половину

Зарплата чиновників в Україні спочатку року зросла майже в половину

Середня зарплата чиновників в Україні в серпні поточного року становила 55,8 тисячі гривень.

Із січня оплата праці в державних відомствах зросла на 44,6%, повідомляє УНІАН.

У Міністерстві фінансів повідомили, на початку року зарплата становила 38,6 тисячі гривень.

За рівнем зарплат лідирує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тисячі гривень, а зарплата керівництва одна з найвищих – 223,6 тисячі гривень.

Водночас більші зарплати в Антимонопольному комітеті – в середньому 97 тисяч гривень, а зарплата керівництва – 191,2 тисячі гривень.

Що стосується Секретаріату Кабінету міністрів, то тут середня зарплата трохи нижча – 71,5 тисячі гривень, а керівництво отримує 121,8 тисячі гривень. Водночас в Апараті Верховної Ради середня зарплата дещо скромніша – 65,3 тисячі гривень.

При цьому серед міністерств найбільше отримують співробітники Міністерства цифрової трансформації. Тут середня зарплата на рівні 74,1 тисячі гривень.

На другому місці Міністерство юстиції з оплатою праці в 63,2 тисячі гривень, а на третьому – Міністерство розвитку громад і територій із середньою зарплатою 62,6 тисячі гривень.

Також до п’ятірки увійшли Міністерство фінансів – 62 тисячі гривень і Міністерство культури та інформаційної політики – 60,7 тисячі гривень.

Агентство Телевидения Новости

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