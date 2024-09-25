Під завалами багатоповерхівки знайшли тіло ще однієї загиблої: поліція документує злочин рф

70-річна мешканка будинку в момент авіаудару перебувала у квартирі.

Щоби підтвердити особу померлої, зразки ДНК надали її онука та донька, повідомляє поліція Харківської області.

Нагадаємо, 24 вересня з 15:20 до 15:45 окупанти завдали щонайменше сім ударів авіабомбами по Харківщині. Одне з влучань прийшлося по дев’ятиповерховому будинку у Київському районі.

Були зруйновані п’ять поверхів. Вже добу тривають аварійно-рятувальні роботи.

Постраждали 25 громадян, у тому числі 17-річна дівчина. Одна мешканка будинку померла у лікарні. Тіло ще однієї загиблої сьогодні деблокували з-під завалів.

Біля пошкодженого будинку працює штаб поліції. Тут громадяни можуть подати заяви про зникнення рідних, а також про пошкодження майна.

Крім того, несуть службу наряди поліції, які охороняють майно громадян від мародерів.

Агентство Телевидения Новости