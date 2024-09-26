Крадіжка банківської картки: у Харкові виявили двох зловмисників

Зловмисники знайшли на вулиці чужу картку та зробили понад 100 платежів на суму 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 червня 2024 року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася мешканка Основ`янського району Харкова та повідомила про те, що у неї зникла банківська карта.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 39-річний чоловік разом з 40-річною знайомою на вулиці знайшли гаманець з банківською картою та залишили собі.

Картка мала функцію безконтактного розрахунку, тому зловмисники протягом червня здійснили понад 100 транзакцій в різних магазинах міста, чим завдали потерпілій збитку на 20 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути більш уважним до умов зберігання та використання платіжних карток.

У разі втрати картки одразу повідомте банківську установу та заблокуйте можливість її використання, нагадують у поліції.

Агентство Телевидения Новости