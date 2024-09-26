Шеф-кухар, електрогазозварник та майстер цеху: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 26 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2782 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар-дерматовенеролог – 60 000 грн. 2. Лікар-інфекціоніст – 56 000 грн. 3. Кур’єр – 40 000 грн. 4. Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн. 5. Шеф-кухар – 34 900 грн. 6. Майстер цеху – 28 000 грн. 7. Верстатник широкого профілю – 25 700 грн. 8. Розробник програмного забезпечення – 25 000 грн. 9. Електрогазозварник – 24 000 грн. 10. Фізичний терапевт – 23 000 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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