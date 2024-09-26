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Шеф-кухар, електрогазозварник та майстер цеху: вакансії тижня в Харківській області

Шеф-кухар, електрогазозварник та майстер цеху: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 26 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2782 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар-дерматовенеролог –  60 000 грн.             2.  Лікар-інфекціоніст – 56 000 грн.             3.  Кур’єр – 40 000 грн.           4.  Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн.              5.  Шеф-кухар – 34 900 грн.          6.  Майстер цеху – 28 000 грн.              7.  Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.      8.  Розробник програмного забезпечення  – 25 000 грн.             9.  Електрогазозварник  – 24 000 грн.             10. Фізичний терапевт  – 23 000 грн.                  З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

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