На Харківщині за ухилення від призову на військову службу чоловік отримав три роки позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець села Мартове Чугуївського району, бувши визнаним у березні минулого року придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що не може проходити військову службу через релігійні переконання.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости