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На Харківщині за ухилення від призову на військову службу чоловік отримав три роки позбавлення волі

На Харківщині за ухилення від призову на військову службу чоловік отримав три роки позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець села Мартове Чугуївського району, бувши визнаним у березні минулого року придатним до проходження військової служби, після отримання бойової повістки у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що не може проходити військову службу через релігійні переконання.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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