США нададуть Україні пакет допомоги на $7,9 млрд – Байден

Україна отримає від США батарею Patriot, а також крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (AGM-154) для літаків F-16.

США нададуть Україні різні види озброєння на загальну суму у 7,9 млрд доларів.

Як пише Кореспондент, про відповідне рішення оголосив американський президент Джо Байден, повідомив Білий дім у четвер, 26 вересня.

«У межах цих зусиль Міноборони виділить решту коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні до кінця цього року. Я також санкціонував 5,5 млрд доларів у президентських повноваженнях, щоб гарантувати, що вони не закінчаться до кінця фінансового року. Щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом, щоб підтримати скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити запаси США», – заявив Байден.

За його словами, ще 2,4 млрд доларів буде виділено у межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечить додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її вимоги до обслуговування та підтримки.

«Щоб посилити можливості України для нанесення дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)», – підкреслив Байден.

Також він доручив Пентагону відремонтувати та надати Україні додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot, а також надати Україні додаткові ракети Patriot.

«Це ґрунтується на моєму рішенні на початку цього року перенаправити експорт ППО США в Україну, що забезпечить її сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року та допоможе захистити свої міста та людей», – нагадав президент США.

Окрім того, Байден доручив Міноборони розширити навчання українських пілотів F-16, у тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року.

Агентство Телевидения Новости