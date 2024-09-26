У Харкові затримали двох грабіжників: зірвали з жінки золоту прикрасу

Зловмисники переслідували жінку від станції метро. На одній з вулиць міста заволоділи її ланцюжком з хрестиком та втекли.

Прикрасу встигли здати в ломбард в Кіровоградській області, повідомляє поліція Харківської області.

Ввечері 23 серпня у місті Харків на вулиці невідомі пограбували 55-річну жінку – заволоділи золотою прикрасою. За даним фактом слідчим ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

У скоєнні злочину працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками територіального підрозділу з використанням можливостей кримінального аналізу викрили 25 та 28-річних чоловіків. Останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, розбій, незаконне поводження зі зброєю, хуліганство.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання нападників, в ході яких вилучені чеки з ломбарду в місті Олександрія Кіровоградської області про заклад ювелірних виробів, мобільні термінали та сім-карти, якими вони користувались під час скоєння злочину.

25 вересня слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости