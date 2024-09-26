У Харкові батько вимагав у власного сина гроші на алкоголь та погрожував розправою

Із заявами до поліції звернувся 18-річний мешканець Харкова.

Він повідомив, що його 51-річний батько постійно його ображає, висловлюючись нецензурно, погрожує фізичною розправою та вимагає гроші на алкоголь, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області чотири рази притягували кривдника до адміністративної відповідальності.

Виносили термінові заборонні приписи з заборонами контактувати з сином. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство щодо сина.

Слідчі ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

26 вересня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости