У Харкові у сквері «Стрілка» відремонтують пішохідний міст

Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в СКП «Харківзеленбуд», там розпочнуться роботи з поточного ремонту.

«Насамперед це стосується безпеки людей, які там ходять. Металеві елементи підвісної конструкції потребують ремонту: видалення іржі та корозії, укріплення опор, фарбування», – повідомили на підприємстві.

Крім того, фахівці полагодять пішохідне покриття, зокрема, замінять дерев’яні дошки.

Агентство Телевидения Новости