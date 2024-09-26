На Харківщині триває евакуація: поліція допомагає врятуватися мешканцям населених пунктів Куп’янського району

Правоохоронці на службовому транспорті вивозять усіх, хто звернувся по допомогу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У заходах з обов’язкової евакуації 26 вересня взяли участь дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади Куп’янського районного відділу, а також поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Силами поліції за один день вдалося евакуювати шість мешканців Курилівської територіальної громади та Купʼянської міської територіальної громади.

З міста Купʼянськ були вивезені до безпечніших місць чотири людини, ще двох забрали у селі Подоли та селі Курилівка.

Громадян та їх домашніх улюбленців передали волонтерам, які допомагають їм облаштуватися на новому місці.

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано понад 337 мешканців громади, ще близько 100 жителів вивезли з Купʼянської міської територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости