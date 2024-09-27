Триває ремонт дороги на одному логістичних маршрутів Харківщини: на якому етапі роботи

У Харківській області тривають ремонтні роботи на ділянці дороги у Чугуївському районі, яка є частиною одного з основних логістичних маршрутів Харківщини.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

На найбільш проблемних відрізках траси проводяться аварійні ремонти: працюють декілька бригад компанії «Автомагістраль-Південь» та RDS – підрядних організацій Служби відновлення у Харківській області.

Застосовуючи спеціальні механізми дорожні робочі, робочі зрізають асфальт на пошкоджених ділянках, зачищають заглиблення та заново вкладають асфальтобетонну суміш. Рух ділянкою на час ремонтних робіт не перекривали, організувавши об’їзд вільною смугою.

«Просимо всіх учасників руху зважати на дорожні знаки, що попереджають про проведення ремонтних робіт, знизити швидкість та бути обережними й уважними», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости