У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

27 вересня, вдень, під час патрулювання на вулиці Полтавський шлях наші патрульні виявили автомобіль Cherry, який здійснив стоянку з порушенням ПДР.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Перевіривши по наявним базам даних виявилось, що дане посвідчення водія належить іншій особі, а сам громадянин отримував посвідчення іншої серії.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости