У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки
27 вересня, вдень, під час патрулювання на вулиці Полтавський шлях наші патрульні виявили автомобіль Cherry, який здійснив стоянку з порушенням ПДР.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Перевіривши по наявним базам даних виявилось, що дане посвідчення водія належить іншій особі, а сам громадянин отримував посвідчення іншої серії.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.