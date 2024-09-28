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Заяви Китаю про мир в Україні розходяться з його діями – Блінкен

Заяви Китаю про мир в Україні розходяться з його діями – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні глибоко занепокоєні підтримкою Китаю оборонної промислової бази росії.

Як повідомляє «Європейська правда», слова американського держсекретаря наводить Reuters.

Заява Блінкена прозвучала після переговорів у п’ятницю з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

За його словами, близько 70% верстатів, які імпортує росія, і 90 відсотків мікроелектроніки надходять з Китаю і Гонконгу.

Це матеріально допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для увічнення її війни, додав Блінкен.

У цьому контексті держсекретар зазначив, що заяви Китаю про мир в Україні «розходяться» з його діями.

«Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться», – підкреслив Блінкен.

На зустрічі Блінкен також підняв питання «небезпечних і дестабілізуючих дій» Китаю в Південно-Китайському морі й обговорив поліпшення комунікації між їхніми військовими.

Агентство Телевидения Новости

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