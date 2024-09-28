Безакцизні цигарки та кустарний алкоголь на суму понад чотири з половиною мільйони гривень вилучили на Харківщині

Поліція вилучила з обігу безакцизних цигарок та алкоголю кустарного виробництва на суму понад чотири з половиною мільйони гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Для зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, зловмисники використовували приміщення по місту Харків та у деяких населених пунктах Харківської області.

До поліції надійшла інформація про зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області разом зі співробітниками 7-го Управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ провели ряд обшуків у торговельних приміщеннях.

Вилучили тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюнові вироби електронного нагрівання без марок акцизного податку, алкогольні вироби Bag-in-box кустарного виробництва, чорнові записи, мобільні телефони, електронні носії інформації, ноутбук, 290 500 гривень та понад 1000 доларів США.

Загальна сума вилученого складає понад 4 500 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкцій статей за скоєння злочинів загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости