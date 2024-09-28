Ігор Терехов в Іспанії обговорив майбутнє відновлення Харкова з мером Барселони

Харківський міський голова Ігор Терехов провів перемовини з мером Барселони Жауме Кольбоні в Іспанії.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зустріч мерів відбулася за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Сергія Погорельцева та Генерального консула України в Барселоні Артема Воробйова.

Ігор Терехов подякував іспанському народу та особисто Жауме Кольбоні за солідарність і гуманітарну допомогу. Він розповів про нинішню ситуацію в Харкові, виклики, з якими стикаються його мешканці, а також про зусилля влади щодо відновлення. За словами мера, серед найбільш пріоритетних напрямків для співпраці залишається відбудова пошкодженого житла, інфраструктури та децентралізація енергетичного сектору.

«Для нас дуже важливо мати військову, політичну, фінансову підтримку, яку надає нам Іспанія. Адже сьогодні Україна виборює демократію для всього світу ціною життів військових, цивільних, дітей. І, попри всі ті жахи, які щодня коїть росія в Харкові, ми з надією дивимося в майбутнє. І мій візит до Іспанії, до Каталонії, – це ще один крок до поглиблення наших відносин і відкриття нових перспектив у співпраці. Я хочу, щоб ми мали можливість прямого контакту між нашими підприємствами. Ба, більше, вже зараз можна співпрацювати в енергетиці та в напрямку відбудови. Наведу приклад: нас підтримують європейські банки – ЄІБ та ЄБРР, ми продовжуємо будувати метро. І в тендері, який проводиться, беруть участь у тому числі й іспанські компанії. Це невелика сума – 320 млн євро, але це кошти. І таких проєктів багато, їх можна втілювати в життя, не чекаючи кінця війни», – сказав Ігор Терехов під час діалогу.

Своєю чергою Жауме Кольбоні підкреслив готовність Барселони та іспанського народу й надалі допомагати українцям і забезпечувати підтримку переселенців, котрі сьогодні проживають в їхньому місті.

«У нас гарні стосунки з Україною. Це знають всі. А Харків – це її головний форпост. І вже незабаром ми чекаємо Україну в Європейському Союзі як повноправного члена. Ми працюємо тісно з посольством і місцевим консульством. Ми дуже збентежені тим, що росія щодня нищить ваше місто, і будемо робити все, щоб полегшити цей тягар. Зараз ми сконцентровані на тому, що приймаємо та інтегруємо біженців. Вже понад 50 тисяч осіб з України отримали дозвіл на роботу. Ми прийняли на відпочинок і навчання 40 дітей з Харкова. І це найменше, що ми могли зробити. Далі посилюватимемо економічну співпрацю – імпорт та експорт», – зазначив мер Барселони.

Агентство Телевидения Новости