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Нову партію військової допомоги передала Україні Литва

Нову партію військової допомоги передала Україні Литва

Литва у суботу, 28 вересня, оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні литовського Міністерства оборони, інформує «Європейська правда».

Згідно з даними Міноборони Литви, нова партія допомоги для України містить логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та інше.

«Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом – до перемоги», – підкреслили в литовському оборонному відомстві.

Агентство Телевидения Новости

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