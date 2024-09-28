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Продовжується обов’язкова евакуація людей з населених пунктів Куп’янського району Харківщини

Продовжується обов’язкова евакуація людей з населених пунктів Куп’янського району Харківщини

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади евакуйовані 339 мешканців громади, близько 100 жителів вивезені з Купʼянської міської територіальної громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 вересня поліцейським вдалося евакуювати двох мешканців села Подоли в той час, коли ворог здійснив обстріл населеного пункту. 

З селища Куп’янськ-Вузловий правоохоронці вивезли трьох людей. 

Евакуацію населення поліцейські здійснювали на службових автомобілях. Громадян вивезли до безпечніших місць та передали волонтерам.

Агентство Телевидения Новости

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