Харківський та Куп’янський напрямки: ЗСУ відбили 15 атак в районах п’яти населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 вересня. 949 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 1700 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кучерівка, Білокопитове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблунівка, Біловоди, Шипувате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Сіверськ, Ясенове, Новодарівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новодар’ївка, Кам’янське, Запоріжжя, Львове, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани.

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости