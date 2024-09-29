Били дронами та КАБами: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу
Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Четверо людей загинули, ще 11 дістали поранення.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
28 вересня військові рф двома КАБами обстріляв селище Слатине. Зайнялися магазини та суха трава. Загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.
У селищі Козача Лопань FPV-дроном пошкоджено автомобіль Mitsubishi. Загинув 61-річний чолові. Дістали поранення три цивільні жінки.
Село Новоосинове ворог обстріляв КАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджено будинки. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка.
У селі Петропавлівка згорів приватний будинок. Внаслідок удару з артилерії пошкоджено житлові будинки.
У селі Подоли сталася пожежа у двох приватних будинках. Баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона пошкоджене дорожнє покриття.
Ворожим обстрілом у селищі Ківшарівка пошкоджено будинок.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 28 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 14 людей.