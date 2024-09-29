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Окупанти скинули дві авіабомби на село на Харківщині: масштабні руйнування, постраждала жінка

Окупанти скинули дві авіабомби на село на Харківщині: масштабні руйнування, постраждала жінка

29 вересня близько 10:50 військові рф двома КАБами вдарили по селу Одноробівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок бомбардування постраждала 59-річна жінка, в неї гостра реакція на стрес.

Знищено один двоповерховий багатоквартирний будинок, пошкоджено п’ять двоповерхових багатоквартирних будинків, приміщення будинку культури, старостинського округу, амбулаторія.

Також зазнали пошкоджень газові та енергомережі.

Агентство Телевидения Новости

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