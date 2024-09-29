Число постраждалих внаслідок удару по прикордонню Харківщини зросло до двох людей

29 вересня близько 10:50 військові рф завдали ударів двома КАБами по селу Одноробівка Золочівської громади. Постраждали жінка та її хвора донька. У них гостра реакція на стрес.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Сталося займання житлового будинку.

83-річна місцева мешканка та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У жінок гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, перенесли постраждалих до іншого будинку. Родина разом з 84-річним батьком найближчим часом буде евакуйована до Харкова.

Наразі поліція, рятувальники та медики працюють на місці та надають допомогу місцевим мешканцям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости