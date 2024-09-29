Знищення колони російської техніки на Харківщині: окупанти намагаються вийти до річки Оскіл

На Куп’янському напрямку районі села Піщане ворог вдався до механізованого штурму із залученням більш як 50 одиниць важкої техніки.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Це був наймасштабніший наступ, який довелося відбивати підрозділу, що лише підкреслює пріоритетність цілі ворога – виходу до річки Оскіл», – зазначив командир батальйону.

Завдяки оперативній координації суміжних підрозділів – 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ, Першої бригади оперативного призначення НГУ «Буревій», 43 окремої механізованої бригади – противнику завдали критичних втрат ще до підходу його техніки до позицій Сил оборони.

На рахунку батальйону ударних БпАК «Ахіллес» за 26 вересня лише на Купʼянському напрямку 40 одиниць ураженої та знищеної техніки.

Агентство Телевидения Новости