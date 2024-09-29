Гвардійці харківської бригади НГУ представлятимуть збірну України у Мадриді

За результатами змагань Strong Spirits Games «Звитяга Нескорених», що відбулися у селі Паляниця в Івано-Франківській області, Слобожанські гвардійці вибороли шість місць у національній збірній.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Десятеро Слобожанських військовослужбовців показали наступні результати:

шість перших місць;14 других місць;чотири третіх місця.

В командній естафеті 5 Слобожанська бригада посіла друге місце, у загальному особистому заліку було взято 24 призових місць.

Сергій Кіяшко, начальник з фізичної підготовки та спорту нашої бригади

Справжні воїни завжди віддані своїй справі та б’ються доки є сили. Потім б’ються вже без сил лише на характері та волі до перемоги. Це стосується як лінії зіткнення, так і спортивного майданчика. Тут ми доводимо всьому світу, що ми є, ми продовжуємо битися та ніколи не скоримося.

24 вересня у Києві назвали імена учасників національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях STRONG SPIRIT’S GAMES у рамках Arnold Classic Europe, що пройдуть 11 – 13 жовтня 2024 року в Іспанії.

Агентство Телевидения Новости