Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:55
Просмотров: 101

Гвардійці харківської бригади НГУ представлятимуть збірну України у Мадриді

Гвардійці харківської бригади НГУ представлятимуть збірну України у Мадриді

За результатами змагань Strong Spirits Games «Звитяга Нескорених», що відбулися у селі Паляниця в Івано-Франківській області, Слобожанські гвардійці вибороли шість місць у національній збірній.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Десятеро Слобожанських військовослужбовців показали наступні результати:

шість перших місць;14 других місць;чотири третіх місця.

В командній естафеті 5 Слобожанська бригада посіла друге місце, у загальному особистому заліку було взято 24  призових місць.

Сергій Кіяшко, начальник з фізичної підготовки та спорту нашої бригади

Справжні воїни завжди віддані своїй справі та б’ються доки є сили. Потім б’ються вже без сил лише на характері та волі до перемоги. Це стосується як лінії зіткнення, так і спортивного майданчика. Тут ми доводимо всьому світу, що ми є, ми продовжуємо битися та ніколи не скоримося.

24 вересня у Києві назвали імена учасників національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях STRONG SPIRIT’S GAMES у рамках Arnold Classic Europe, що пройдуть 11 – 13 жовтня 2024 року в Іспанії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 