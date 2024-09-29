Гвардійці харківської бригади НГУ представлятимуть збірну України у Мадриді
За результатами змагань Strong Spirits Games «Звитяга Нескорених», що відбулися у селі Паляниця в Івано-Франківській області, Слобожанські гвардійці вибороли шість місць у національній збірній.
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Десятеро Слобожанських військовослужбовців показали наступні результати:
шість перших місць;14 других місць;чотири третіх місця.
В командній естафеті 5 Слобожанська бригада посіла друге місце, у загальному особистому заліку було взято 24 призових місць.
Сергій Кіяшко, начальник з фізичної підготовки та спорту нашої бригади
Справжні воїни завжди віддані своїй справі та б’ються доки є сили. Потім б’ються вже без сил лише на характері та волі до перемоги. Це стосується як лінії зіткнення, так і спортивного майданчика. Тут ми доводимо всьому світу, що ми є, ми продовжуємо битися та ніколи не скоримося.
24 вересня у Києві назвали імена учасників національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях STRONG SPIRIT’S GAMES у рамках Arnold Classic Europe, що пройдуть 11 – 13 жовтня 2024 року в Іспанії.