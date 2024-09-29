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Двоє людей постраждали внаслідок бомбардування Харківщини

Двоє людей постраждали внаслідок бомбардування Харківщини

29 вересня близько 15:30 окупанти завдали авіаційних ударів по селу Богуславка Ізюмського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків.

Зазнали поранень двоє людей: 25-річний чоловік та 85-річна жінка.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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