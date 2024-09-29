Сегодня 20:28
Просмотров: 63
Двоє людей постраждали внаслідок бомбардування Харківщини
29 вересня близько 15:30 окупанти завдали авіаційних ударів по селу Богуславка Ізюмського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків.
Зазнали поранень двоє людей: 25-річний чоловік та 85-річна жінка.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).