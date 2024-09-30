Харків’янка зарізала співмешканця та намагалася приховати злочин
У Салтівському районі Харкова жінка завдала близько десяти ударів ножем своєму співмешканцю. Чоловік помер на місці.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Слідством встановлено, що співмешканці пиячили та посварилися. Жінка завдала 65-річному чоловіку не менше десяти прицільних ударів кухонним ножем.
Щоб уникнути відповідальності, зловмисниця вирішила приховати обставини злочину. Вона поклала знаряддя вбивства – кухонний ніж під руку чоловіку та пішла з місця події.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 викрили у скоєнні злочину 54-річну жінку.
Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.
Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.