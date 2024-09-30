Різанина на Харківщині: біля магазину неповнолітнього вдарили ножем

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за хуліганство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія трапилася біля місцевого супермаркету у місті Красноград. В ході сварки юнак ножем завдав ударів 15-річному хлопцю. З травмами потерпілого доставили до лікарні.

Поліцейські встановили, що 27 вересня близько 21:30 біля входу в магазин між двома місцевими мешканцями відбувся словесний конфлікт. Під час якого 21-річний чоловік кишеньковим ножем наніс численні різані рани 15-річному хлопцю. Неповнолітнього ушпиталили.

Нападника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Агентство Телевидения Новости