На Харківщині завершено розслідування щодо вже колишньої держслужбовиці: працювала на окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної жінки за фактами державної зради, вчиненої в умовах стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена обіймала посаду провідного фахівця з питань зайнятості відділу організації працевлаштування населення Вовчанської районної філії Харківського обласного центру зайнятості з раніше присвоєними 13 рангом та VIІ категорією державного службовця.

За даними слідства, під час окупації міста жінка, маючи відповідний досвід роботи, вирішила застосувати професійні навички на користь ворога і стала «заместителем начальника Волчанского районного филиала Харьковского областного центра занятости».

Жінка здійснювала контроль за роботою усіх відділів центру зайнятості, брала участь в організації інформаційного роз’яснення законодавства рф, готувала інформаційні повідомлення про діяльність окупаційної установи для російської пропаганди.

За вказівками вищого керівництва обвинувачена брала участь у складанні програм зайнятості населення та програм соціально-економічного розвитку Вовчанського району за російськими стандартами.

Напередодні контрнаступу Сил оборони у 2022 році жінка втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости