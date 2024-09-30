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На Харківщині виявили зрадника: працював в окупаційній адміністрації рашистів

На Харківщині виявили зрадника: працював в окупаційній адміністрації рашистів

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності колишнього завідувача сектору культури та туризму Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, під час окупації російськими військами Вовчанського району 64-річний посадовець перейшов на бік ворога й отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади.

У червні 2022 року він добровільно уклав «трудовий договір» з рашистами та став виконуючим обов’язки голови так званої «военно-гражданской администрации Волчанского района» з питань економіки та фінансів.

Окупанти довірили зраднику перевіряти підприємства з метою подальшої організації їх роботи у співпраці з державою-агресором.

Крім цього, колаборант вирішував питання, пов’язані з веденням бюджету окупаційної адміністрації. До цих обов’язків входило: своєчасне отримання грошового забезпечення для функціонування незаконної адміністрації, організація ведення бухгалтерського обліку підлеглими співробітниками, а також виплати заробітної платні у російських рублях.

Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік з Вовчанська і наразі переховується на непідконтрольній території України.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів зраднику заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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