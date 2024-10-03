Сегодня 10:42
Просмотров: 67
У Харкові сильне задимлення: велика кількість пожеж в екосистемах
У Харкові сьогодні, 3 жовтня, спостерігається масштабне задимлення.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали в Департаменті надзвичайних ситуацій, це відбувається через велику кількість пожеж в екосистемах міста та найближчого передмістя, в тому числі – на мулових полях очисних споруд та лісових масивах.
Надзвичайники закликають харків’ян бути обережними на дорогах і, за можливості, не відкривати вікна в будинках.