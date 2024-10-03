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Вдарив по голові та забрав майно: на Харківщині грабіжник отримав вирок суду

Вдарив по голові та забрав майно: на Харківщині грабіжник отримав вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав 46-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець Лозової, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у травні цього року пограбував іншого чоловіка. Так, обвинувачений проник до одного з домоволодінь, де в цей час перебував господар будинку. Завдавши власнику помешкання кілька ударів і подолавши таким чином його супротив, зловмисник забрав особисте майно потерпілого.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково і заперечував, що застосовував фізичне насильство до потерпілого.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Чоловіка взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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