У Харківській та Полтавській областях введено графіки аварійних відключень

У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

У частині Харківської та Полтавської областей 3 жовтня запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Відключення запровадили в результаті обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15.

В компанії також додали, що в Україні зростає споживання електроенергії. 3 жовтня його рівень станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня – у середу. А 2 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 1 жовтня.

Агентство Телевидения Новости