На 15 років суд відправив за ґрати брата з сестрою: агенти рф відстежували маршрути ешелонів ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали учасники агентурної групи воєнної розвідки рф, які діяли на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Двох жителів Харківщини, брата з сестрою, у 2023 році дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру). За його вказівкою агенти відстежували маршрути та графік руху залізничних ешелонів Сил оборони.

Особливу увагу зловмисники звертали на місця тимчасових зупинок та розвантаження військової техніки і боєприпасів. Розвідувальну інформацію ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі Укрзалізниці, а також для планування диверсій.

Співробітники СБУ завчасно викрили обох агентів і після документування їхніх злочинів затримали у березні цього року.

За даними слідства, зрадники потрапили у поле зору окупантів через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах. У ході розслідування встановлено, що зловмисники також збирали інформацію про пункти базування українських військ в районах Балаклії та Ізюму.

Під час обшуку у затриманих вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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