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У харків’янина вилучили наркотики на суму півтора мільйона гривень

У харків’янина вилучили наркотики на суму півтора мільйона гривень

Житель Харкова тривалий час працював на інтернет-крамницю та збував психотропні речовини оптом та в роздріб. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 1 мільйона 500 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці викрили 25-річного харків’янина під час спроби збуту шести пакунків з психотропними речовинами. 

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін вагою близько 1,5 кг, близько 1000 пігулок екстазі, психотропну речовину A-PVP, саморобні приладдя для вживання психотропних речовин, а також приладдя для фасування та пакування психотропних речовин та інші речові докази злочинної діяльності.

Вилучені речові докази направлені на дослідження.

Наразі харків’янин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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