Шпигували за об’єктами залізниці та ЗСУ: деталі діяльності на Харківщині двох агентів рф

На Харківщині до 15 років увʼязнення засуджено родину зрадників – брата та сестру, які допомагали ворогу зірвати постачання техніки та зброї на передову.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік та його сестра працювали на комунальному підприємстві в селищі Донець Ізюмського району.

За даними слідства, у серпні 2023 року з жінкою через месенджер «Телеграм» звʼязався співробітник головного управління генерального штабу збройних сил рф. Він поставив їй завдання – збирати та передавати інформацію про місця розташування ЗСУ, фортифікаційних споруд, об’єктів залізничної інфраструктури на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилась на «пропозицію» та до реалізації цієї задачі залучила свого брата.

Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді текстових повідомлень, фотографій та скріншотів з Google-мап із позначками геолокацій.

Зрадники передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі. Завдяки цим даним ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.

Крім того, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року зловмисники склали письмові «згоди» про співпрацю.

У березні 2024 року правоохоронці затримали зрадників в порядку ст. ст. 208 КПК України у селищі Донець на Ізюмщині.

На вирок вони очікували, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні брат і сестра вину визнали повністю, проте не розкаялися. Аргументували тим, що дійсно чекали на рф і якщо б їх не викрили правоохоронці, вони би продовжили працювати на російську спецслужбу.

Вирок винесено Балаклійським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними 36-річного чоловіка та 44-річну жінку в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обом призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости