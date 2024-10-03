У Харкові відновлюють водопостачання в будинку, пошкодженому російською авіабомбою

Бригади КП «Харківводоканал» проводять комплекс відновлювальних заходів у будинку, який був пошкоджений внаслідок авіаудару на вулиці Нескорених у Салтівському районі.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Отримавши доступ до внутрішньобудинкових комунікацій, ремонтники одразу відключили воду в трьох під’їздах багатоповерхівки, щоб уникнути підтоплення квартир та інших негативних наслідків.

Як повідомила майстер районної дільниці Ірина Решетилова, далі провели огляд технічного стану внутрішньобудинкових систем.

«З’ясувалося, що транзитний трубопровід, який забезпечує подачу води ще й в інші будинки, внаслідок обстрілу не постраждав, як і комунікації третього під’їзду. Там постачання води відновили. А у двох найбільш зруйнованих під’їздах, мешканців яких евакуювали, працюватимемо над відновленням водопостачання після отримання дозволу відповідних служб», – розповіла Решетилова.

Агентство Телевидения Новости