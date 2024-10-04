790 заявників на Харківщині придбали нове житло за програмою «єВідновлення»

З використанням житлових сертифікатів придбано 573 об’єкти нерухомого майна на території Харківської області – 424 квартири та 149 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла складає понад 981 мільйон гривень.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 790 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

«У кожній громаді пришвидшено роботу щодо збору відомостей про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російських окупантів. Створеними комісіями наразі визначаються обсяги пошкоджень об’єктів нерухомого майна за даними актів комісійних обстежень та приймаються рішення щодо призначення допомоги. Робота триває. На сьогодні вона є однією з пріоритетних напрямків в роботі обласної військової адміністрації», – зазначив Олег Синєгубов.

Від початку реалізації програми «єВідновлення» в області подано 41 358 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла 23 262 заявників на загальну суму понад 2,2 мільярда гривень. Ще для 1 919 заявників грошову допомогу передано на виплату на загальну суму більш як 321 мільйон гривень.

Водночас в 36 територіальних громадах профільними комісіями сформовано 3 291 сертифікат з надання компенсації за повністю знищене майно на більш ніж 4,5 мільярда гривень.

Агентство Телевидения Новости