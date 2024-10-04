У Харкові обидва учасники ДТП були п’яними: поліція відсторонила від керування обох водіїв

У Харкові поліція виявила ознаки сп’яніння у двох учасників ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

3 жовтня, вдень, під час патрулювання Індустріального району міста, патрульні отримали виклик ДТП. Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з іншими авто.

Під час спілкування з водієм автомобіля ВАЗ поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд, на що водій погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.71 проміле.

Також, під час складання адміністративних матеріалів відносно водія за скоєння ДТП, у керманича автомобіля ГАЗ інспектори виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти відповідний огляд, на що водій відмовився.

Поліцейські відсторонили від керування обох водіїв та склали на них відповідні матеріали, які будуть передані до суду.

Агентство Телевидения Новости