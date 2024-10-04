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В Україні скоротили терміни явки до ТЦК

В Україні скоротили терміни явки до ТЦК

Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Про це йдеться у постанові уряду від 1 жовтня №1134, повідомляє УНІАН.

Раніше діяла норма, згідно з якою день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Згідно з ухваленим рішенням, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти.

Агентство Телевидения Новости

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