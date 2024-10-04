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В Україні скоротили терміни явки до ТЦК
Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).
Про це йдеться у постанові уряду від 1 жовтня №1134, повідомляє УНІАН.
Раніше діяла норма, згідно з якою день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.
Згідно з ухваленим рішенням, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти.