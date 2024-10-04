ДБР притягнула до відповідальності трьох перебіжчиків з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього інспектора Держагентства меліорації та рибного господарства Харківщини. На момент повномасштабного вторгнення росіян він працював у рибоохоронному патрулі в селищі Борова Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після захоплення селища держслужбовець влаштувався на роботу до окупантів – слідкував, аби жителі селища не займалися виловом риби та інших біоресурсів у місцевих водоймах.

Під час звільнення регіону зрадник втік на непідконтрольну територію.

У межах досудового розслідування, з метою забезпечення конфіскації, арештовано 4 земельні ділянки, будинок та автомобіль зрадника вартістю понад 1,3 млн гривень.

Інспектор Держагентства обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також завершено досудове розслідування стосовно колишньої правоохоронниці з Куп’янського району Харківщини, яка агітувала місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Влаштувавшись до окупаційної поліції вона спочатку працювала на посаді інспектора так званої міграційної служби, а згодом дослужилася до заступника начальника відділу.

Зрадниця активно агітувала місцеве населення приймати громадянство рф та отримувати їхні паспорти. По всіх цих питаннях консультувала людей, приймала від них відповідні документи, а також видавала готові паспорти країни-агресорки. За роботу на ворога окупанти їй платили по 50 тис. російських рублів щомісяця.

У серпні 2022 року жінка отримала російське громадянство, а вже під час звільнення регіону вирішила тікати разом із загарбниками.

Вона обвинувачується у державній зраді та добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території(ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Крім того, працівники ДБР повідомили про підозру ще одній колишній працівниці правоохоронного органу Харківщини, яка під час окупації Куп’янська працевлаштувалася в поліцію загарбників.

Підозрювана, володіючи інформацією про мешканців Куп’янська, які мають зброю, доповідала про них окупантам. Надалі разом із представниками збройних формувань рф вона вилучала у громадян зброю.

Вона підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснюють Полтавська та Харківська обласні прокуратури.

Агентство Телевидения Новости