28 модульних газових котелень передадуть для Харкова, Дніпра й Кременчука – Шмигаль

Харків, Дніпро й Кременчук отримають 28 модульних газових котелень.

Відповідне рішення ухвалив Уряд під час засідання 4 жовтня, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму», — зауважив очільник Уряду.

Держава також працює в напрямку швидкого відновлення, зокрема відбудови житла. За останні два роки Уряд виділив на це мільярди гривень.

«Зокрема, цього тижня було виплачено 837 млн грн нашим громадянам за програмою єВідновлення. Усього за час роботи програми єВідновлення понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, вже реалізовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів на купівлю нового житла замість зруйнованого.

Уряд також ухвалив рішення, що житловий сертифікат єВідновлення можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя.

«Сьогодні ухвалюємо зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб», — повідомив Прем’єр-міністр.

Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, віком не більше 10 років. Такі зміни, за словами очільника Уряду, розширюють кількість людей, які зможуть скористатися програмою.

Агентство Телевидения Новости