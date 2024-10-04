Зрадила за зарплату в 50 тисяч російських рублів: судитимуть колишню правоохоронницю

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейської за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена – колишній інспектор слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перебування м. Купʼянськ під контролем російської армії вона свідомо перейшла на бік ворога.

Жінка обійняла посаду «и. о. старшего инспектора отдела миграционной службы» у псевдоправоохоронному органі при окупантах.

Зрадниця проводила агітацію серед місцевого населення щодо необхідності прийняття громадянства рф та обовʼязкового отримання російських паспортів. Також вона безпосередньо займалась видачею людям паспортів держави-агресора.

Згодом окупанти підвищили жінку та призначили її на посаду «заместителя начальника отдела по вопросам миграции».

Зрадила присягу обвинувачена за зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць.

Під час контрнаступу ЗСУ фігурантка разом з окупантами втекла на територію рф. Її оголошено у розшук. Із займаної української посади обвинувачену звільнено.

Жінку судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова. Максимальна санкція, яка загрожує колишній поліцейській, — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости