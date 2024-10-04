Розтрата бюджетних коштів у Харкові: підозрюваному загрожує ув’язнення до 12 років

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру підприємцю в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану та внесенні до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами з боку збройних сил рф.

Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли й збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо.

Надалі на підставі документів, наданих підрядником, на його рахунок надлишково перераховано майже пів мільйона гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Підозрюваному загрожує ув’язнення до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости