У Харкові на проспекті Науки поліція виявила розповсюджувачів наркотиків

4 жовтня, вдень, на проспекті Науки, увагу патрульних привернули чоловік з жінкою, поведінка яких здалася інспекторам підозрілою.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Громадяни, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху та всіляко намагалися піти з їхнього поля зору. Поліцейські звернулись до них для перевірки.

Під час спілкування з поліцейськими громадянин зізнався, що має з собою 13 згортків з речовиною синтетичного походження, яку вони мали намір розповсюдити через так звані закладки. Також чоловік зізнався, що вже встиг розкласти близько 20 згортків.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости