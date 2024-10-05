У Харкові жінка померла через процедури у косметологічному кабінеті

У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Підозрювана, не маючи закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації на проведення анестезії, ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії в короткий проміжок часу. Вона перевищила рекомендовану концентрацію препарату щонайменше в 15 разів.

Жінка померла внаслідок гострого отруєння та передозування місцевим анестетиком.

Клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Під час процедури застосовується місцева анестезія.

Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити лазерний ліполіз, який належить до процедур з хірургічним втручанням.

Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

На скарги пацієнтки про погане почуття медикиня не звернула уваги та продовжила введення препарату, а потім вийшла з кабінету, залишивши потерпілу в безпорадному стані без особистого нагляду приблизно на 15 хвилин.

За цей час самопочуття жінки погіршилося. Вона кричала, задихалася, в неї з’явились галюцинації, судоми. Навіть після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй вводили лише протиалергійні препарати. І тільки через деякий час постраждалій викликали бригаду швидкої невідкладної допомоги.

По дорозі в лікарню жінка померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

На підставі зібраних доказів 4 жовтня слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та оперативним супроводом Харківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ 33-річній косметологині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости