Вломився до хати, напав на хазяїв та викрав речі: харківська поліція викрила розбійника

Оперативники викрили мешканця Донецької області у розбійному нападі на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

24 січня в будинку зловмисник розпилив 75-річному мешканцю міста Ізюм та його дружині в обличчя рідину з газового балончика, вдарив чоловіка по голові руків’ям пістолета, схопив рюкзак та втік з місця злочину.

Зловмисником виявився 21-річний мешканець Донецької області.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу.

Агентство Телевидения Новости