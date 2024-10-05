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Вломився до хати, напав на хазяїв та викрав речі: харківська поліція викрила розбійника

Вломився до хати, напав на хазяїв та викрав речі: харківська поліція викрила розбійника

Оперативники викрили мешканця Донецької області у розбійному нападі на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

24 січня в будинку зловмисник розпилив 75-річному мешканцю міста Ізюм та його дружині в обличчя рідину з газового балончика, вдарив чоловіка по голові руків’ям пістолета, схопив рюкзак та втік з місця злочину.

Зловмисником виявився 21-річний мешканець Донецької області.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу.

Агентство Телевидения Новости

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