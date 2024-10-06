Росіяни атакували дроном автобусну зупинку на Харківщині: є поранені

Вранці 6 жовтня військові росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд із автобусною зупинкою у Куп’янську.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до харківської лікарні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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