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У Харкові Toyota протаранила ВАЗ: один постраждалий

У Харкові Toyota протаранила ВАЗ: один постраждалий

Вранці 6 жовтня по вулиці Академіка Синельникова 77-річний водій автомобіля ВАЗ 21112 не надав перевагу в русі іншому автомобілю. Внаслідок чого сталось зіткнення з автівкою Toyota Camry під керуванням 45-річного водія.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Через аварію водій ВАЗ з незначними ушкодженнями був доставлений до лікарні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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