Зруйноване житло та знищені автівки: правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

6 жовтня близько 11:20 окупанти із застосуванням дрона поцілили по селищу Борова Ізюмського району, внаслідок чого загинув 56-річний цивільний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 8:30 зс рф вдарили з FPV-дрона по Купʼянську, внаслідок чого пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Поранень зазнали двоє мирних мешканців. 40-річного чоловіка ушпиталено, ще один постраждалий чоловік, якому 68 років, від госпіталізації відмовився.

Орієнтовно о 13:20 окупанти знову вдарили по Купʼянську, цього разу з артилерії. Поранено 54-річного чоловіка.

Також близько 3:00 ворог касетними боєприпасами обстріляв село Новоосинове. Пошкоджень зазнали житлові будівлі, господарчі споруди та автомобілі.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости