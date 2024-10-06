На Харківському напрямку тривають бої біля Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 6 жовтня. 956 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Армія рф продовжує скидати авіабомби на Курську область – на даний час відомо про 11 авіаударів з використанням 16 керованих авіаційних бомб.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.

Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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