Цієї ночі над Україною було збито 32 «шахеди» та дві ракети

У ніч на 7 жовтня 2024 року (із 20.00 06.10 по 8:30 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Близько 8:20 ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости